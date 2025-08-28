На 62-м году жизни скончался скандальный израильский актер из «Списка Шиндлера» Рами Хойбергер

Израильский актер театра, кино и телевидения Рами Хойбергер ушел из жизни в возрасте 61 года. Он умер 28 августа после борьбы с раком. О его смерти сообщает Haaretz.

Рами Хойбергег родился в 1963-м году в Тель-Авиве. Актерским мастерством увлекся после службы в армии, посещал одну и специализированных школ города. До того, как появиться на экране, играл в театре. Принимал участие в пьесах Шекспира и постановках по произведениям русских классиков.

Впервые в кино снялся в конце 1980-х годов. Хойбергер сыграл в таких фильмах, как «Список Шиндлера», «Зверь» со Стивеном Болдуином, «Операция "Бабушка"», «Маленький предатель», «Крысы», «Конец медового месяца».

Кроме ролей в фильмах артист также запомнился скандалом, который разразился в 2007 году. Тогда коллега Рами по съемочной площадке обвинила его в домогательствах. В итоге конфликт удалось урегулировать мирным путем, и прокуратура закрыла дело.

Ранее мы писали о том, что от рака в возрасте 57 лет скончался французский актер и режиссер Стефан Буке. Он не дожил два месяца до своего 58-летия.