Нелепый случай в воздухе: из-за чего умер легендарный парашютист Баумгартнер

В Италии 17 июля умер всемирно известный экстремал-парашютист Феликс Баумгартнер. Первоначально сообщалось, что 56-летний спортсмен скончался от остановки сердца во время полета на моторизованном параплане. Однако итальянские следователи выдвинули новую версию — причиной катастрофы мог стать банальный технический инцидент. Подробности приводит Daily Mail.

«Камера, упавшая на параплан Баумгартнера, могла попасть в пропеллер, что привело к его поломке», — сообщили следователи.

Напомним, что все произошло около 16:00 в курортном городке Порто-Сант-Эльпидио. Баумгартнер совершал полет над Адриатическим побережьем вместе со своей спутницей Михаэлой Радулеску. По данным генерального прокурора Раффаэле Ианнеллы, при падении у парашютиста был сломан позвоночник и поврежден спинной мозг.

Перед роковым полетом Радулеску успела заснять своего партнера.

«Не зная, что это будет последний полет в его необычайной жизни», — написала она, публикуя видео в соцсетях.

Женщина отметила, что спортсмен был «особенным» и сейчас «отправляется домой, туда, где он был самым счастливым человеком на свете».

Баумгартнер вошел в историю в 2012 году, совершив рекордный прыжок с парашютом из стратосферы. Расследование его гибели, по данным итальянской прокуратуры, может занять до 40 дней. Сейчас специалисты изучают упавшую камеру, чтобы восстановить полную картину трагедии.

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