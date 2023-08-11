Неизвестный человек пытается похоронить режиссера Джимбинову и претендует на ее три квартиры

Смерть режиссера Светланы Джимбиновой носит странный характер — после ее кончины объявился неизвестный человек, который хочет похоронить ее и, возможно, претендует на три квартиры женщины, пишет aif.ru.

Разлагающееся тело деятеля искусства обнаружили спустя несколько месяцев. Оно лежало в одной из московских квартир. Родственники бывшего режиссера театра Вахтангова уже несколько дней не могут получить останки. Кроме того, возникла неопределенная ситуация с наследством: постановщице принадлежали три квартиры в столице и дорогостоящая коллекция редких старинных книг. Кто владеет этим имуществом — пока непонятно.

Спустя пару дней после смерти Джимбиновой объявился некий человек. Он заявил родственникам, что хотел бы предать земле тело покойной. По мнению близких режиссера, этим незнакомцем может оказаться черный риелтор, претендующий на столичные квартиры постановщицы. Один из племянников Светланы даже оказался напуган сложившейся ситуацией: жуткая смерть тети и появление странных людей вызывают массу вопросов, на которые даже страшно отвечать.

Мужчина, как и его братья, не нуждается в имуществе родственницы. По словам близких, они просто хотят самостоятельно похоронить тетю по семейным традициям.

Ранее соседи покойного режиссера рассказали, что даже не чувствовали трупного запаха из ее квартиры. При том что, по предварительной информации, Джимбинова скончалась еще в начале 2022 года. На долгое отсутствие постановщицы обратили внимание лишь тогда, когда накопилось большое количество долговых квитанций по коммуналке.