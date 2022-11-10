Нейрохирург описал увиденную во время комы загробную жизнь

Нейрохирург в США Эбен Александер утверждает, что видел загробный мир. Спустя семь дней в коме специалист описал посмертную жизнь.

Мужчина видел проводника-женщину, которая провела его через своеобразный туннель в идеальный мир. Проводник была с голубыми глазами, высокими скулами и широкой улыбкой. Будучи рядом, гид не произнесла ни слова.

Сначала мужчина попал в темноту, затем появился белый свет. Под идеальную мелодию он попал в «Долину Ворот».

Описывая это идеальное место с некоторыми земными чертами, нейрохирург рассказал об очень густых лесах и водопадах, переходящих в бассейны. По его словам, это был «мир совершенства».

Также Александер поделился: во время комы он прошел несколько уровней и всегда получал одинаковое сообщение, что ему нечего бояться.

Примечательно, но врачи утверждают, что данные видения – не сны и не галлюцинации.

Ранее ученые провели исследования и выяснили, что чувствует человек после смерти.