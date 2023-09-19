«Недолго он протянул без своей Ани»: Садальский раскрыл состояние Гришечкина после смерти жены

Актер Стас Садальский прокомментировал смерть коллеги Вячеслава Гришечкина. Мужчина отметил, что артист не смог долго жить и плохо выглядел без своей жены Анны, которая умерла от рака. Об этом сообщает PROZVEZD.

Напомним, что звезда сериала «Солдаты» скончался в 61 год. Коллеги и поклонники приносят свои соболезнования, а 19 сентября присутствовали на церемонии прощания с актером. СМИ пишут, что после смерти супруги в 2017 году Гришечкин пристрастился к алкоголю. Садальский тоже высказался об этой проблеме.

Стас признался, что большой его отрезок жизни связан с Вячеславом. Они выходили вместе на сцену театра и общались. По воспоминаниям актера, Гришечкин был на сцене всю жизнь.

«Недолго он протянул без своей Ани, хотя и пытался. По-своему…Сдал сильно, выглядел плохо, казалось, что у него не проблемы с сердцем, а тот же диагноз, что у Ани», – поделился Садальский в соцсетях.

Актриса Яна Поплавская тоже высказалась о покойном коллеге. Она вспомнила, как Гришечкин пытался спастись от одиночества и даже взял собаку из приюта.

«Потом он снова нашел любовь – Диану Бичарову. Но, насколько я знаю, жениться не успел», – добавила знаменитость.

Поплавская отметила, что она и другие коллеги, окружающие его люди тоже причастны к смерти артиста, так как не спасли его от алкогольной зависимости. По мнению женщины, звезда остался один на один с этой проблемой.

Ранее мы писали о том, как директор Гришечкина устроил скандал на похоронах актера.