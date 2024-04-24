«Не ясно, как такое могло быть»: телефон умершей Либерж почти месяц принимал звонки

Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону скоропостижно скончалась в одиночестве в своей московской квартире. В ней тело девушки пролежало месяц. Почти столько же оставался рабочим ее телефон, который продолжал изо дня в день принимать звонки.

Мария Кохно, приятельница Либерж, рассказала Woman.ru, что стало с вещами умершей звезды «Дома-2». По словам девушки, она занималась этим вопросом.

Несколько дней в квартире Кпадону паковались вещи. В какой-то момент Кохно нашла телефон умершей и выяснила, что он работал до 25 марта. Либерж, к слову, обнаружили в квартире 31 марта. К тому моменту ее труп пролежала дома месяц.

«И знаете что страшно, он до 25 марта звонки принимал! То есть, телефон был включен и заряжен! Не ясно, как такое могло быть», — рассказала девушка.

Ранее друг умершей участницы «Дома-2» рассказал о ее недельных запоях. По его словам, у Либерж были проблемы с алкоголем.