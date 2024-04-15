«Человек уходил в себя и пропадал»: бывший участник «Дома-2» рассказал о недельных запоях Либерж Кпадону

31 марта стало известно о смерти Либерж Кпадону, ставшей популярной после участия в скандальном реалити-шоу «Дом-2». Ей было всего 36 лет. В Сети появились разные слухи о причинах ее ухода из жизни. Друг Либерж Егор Халявин рассказал, что у нее давно появились проблемы с алкоголем.

Друг звезды признался, что Кпадону давно начала пить, а на проекте об ее зависимости узнали все. Она довольно часто принимала алкоголь: его Либерж передавали через окна. Также спиртное женщина умудрялась проносить в волосах, говорит Халявин.

Звезда телепроекта уходила в недельные запои, но тщательно скрывала это.

«Человек уходил в себя и пропадал. Она могла день, два или три не выходить на связь, потом это могло быть неделю-две. Но она никогда не признавалась, что она выпивала», — рассказал Егор в эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ.

Когда друг Кпадону приезжал к ней, женщина была уже пьяна. В последний момент он находил ее спящей, а на кухне стояла бутылка водки.

Тело Либерж Кпадону обнаружили ее соседи. Они почувствовали неприятный запах из ее квартиры и вызвали сотрудников МЧС. Говорилось, что блогер скончалась еще два месяца назад, и ее труп все это время лежал в апартаментах. Однако одна из ее знакомых заявила, что видела ее в марте.

Ранее соседка по палате звезды «Дома-2» Либерж Кпадону раскрыла новые подробности ее смерти.