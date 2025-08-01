Не выходил на связь пять дней: тело актера из «Содержанок» и «Раневской» обнаружили в Москве

В Москве нашли мертвым 60-летнего актера «Раневская», «Содержанки», «Склифосовский» Максима Глотова. Тело мужчины обнаружили в его квартире в Тимирязевском районе столицы.

Как сообщает NEWS.ru, Максим Глотов не выходил на связь около пяти дней, после чего его близкие забеспокоились и обратились в полицию. Точные причины смерти актера пока не разглашаются, ведется расследование.

Информацию о смерти артиста подтвердили в Ассоциации деятелей искусств по развитию и пропаганде детского кино «Киногром».

«Его доброта, искренность и поддержка вдохновляли нас на протяжении многих лет. Он был тем, кто всегда находил время для каждого из нас, кто делился своими знаниями и опытом, кто помогал в трудные моменты и радовался нашим успехам», — написали представители ассоциации в некрологе.

Максим Глотов родился 29 января 1965 года в Одессе. В 1992 году он окончил Саратовскую Государственную консерваторию, получив актерское образование. Актер служил в Казанском ТЮЗе, участвовал в постановках таких спектаклей, как «Чучело», «Бедные люди» и «Горе от ума». Также он сотрудничал с московским театром «Бенефис». Зрители запомнили Максима Глотова по ролям в популярных сериалах, включая «Душегубы», «Возмездие», «Конец света», «Джокер», «Раневская», «Содержанки» и многих других.

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