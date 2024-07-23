«Не вставала с постели после инсульта»: названа причина смерти солистки «Бурановских бабушек»

Солистка «Бурановских бабушек» Екатерина Шкляев умерла в 86 лет от последствий инсульта. Об этом сообщила худрук коллектива Ольга Туктарева.

Ее комментарий приводит ИА Регнум.

У певицы несколько месяцев назад случился инсульт. После этого начались проблемы с памятью, Шкляева стала забывать песни, «говорила, что сил у нее нет».

«Последние два-три месяца она не вставала с постели после инсульта», - поделилась Туктарева.

Ольга вспоминает красивый и высокий голос Шкляевой. При записи песен опирались на ее вокал, поэтому она часто выступала в качестве солистки.

«В песне, которая прозвучала на «Евровидении» она тоже солирует», — добавила худрук.

Известно, что Шкляева родила троих детей. В последнее время рядом с ней был сын. Муж давно умер.

Ранее сообщалось, что участница «Бурановских бабушек» умерла в 86 лет.