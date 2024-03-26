Не узнавала людей, с трудом ела и весила 47 кг: как умирала актриса Соня Тимофеева

Актриса Соня Тимофеева перед смертью страдала от многих проблем со здоровьем. У нее была невралгия, деменция, а также ей было тяжело есть, из-за чего она похудела до 47 килограммов. Об этом рассказал ее муж Вячеслав Бобрик.

В программе «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия» вдовец признался, что последние годы его супруга почти ни с кем не общалась. Поэтому и проститься с ней пришли только три человека. Еще в 2020 году она чувствовала себя хорошо, но потом стала стремительно «угасать».

«Ее мучала невралгия, наступила деменция, она перестала воспринимать людей. Не было аппетита, с трудом удавалась дать пищу. Я вел дневник, где она с 57 килограммов похудела аж до 47», - рассказал Бобрик.

Муж был рядом с Тимофеевой до последней минуты жизни. Он ухаживал за ней и старался скрасить ее будни, омраченные болезнями. Сейчас Вячеслав довольно тяжело переживает утрату и винит театр «Ромэн» в том, что его представители даже не прислали венок на похороны. Не пришел и сын актрисы, но его мужчина прощает. По его словам, ему было тяжело видеть маму «в таком состоянии».

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