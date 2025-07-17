«Не справился с такой погодой»: раскрыты обстоятельства смерти Юрия Кары

Организатор кинофестиваля «Святой Владимир» Майк Львовски рассказал подробности смерти Юрия Кары. По его словам, в последнее время его состояние ухудшилось из-за сильной жары.

Юрий Кара каждое лето приезжал в Ялту, где у него есть дача, там у него и случился инфаркт.

«У Юрия Викторовича давно были проблемы со здоровьем, очень часто мучился из-за сердечных приступов», - рассказал Львовски в беседе с Kp.ru.

Он подчеркнул, что режиссер часто жаловался на давление и сердце, а 16 июля ему даже пришлось вызвать «скорую помощь». По словам Львовски, врачей они так и не дождались, поэтому сами поехали в больницу.

В итоге несколько часов медики боролись за жизнь режиссера, провели операцию, но не смогли реанимировать. Диагноз – обширный инфаркт.

«До конца пока не понятно, что именно послужило точной причиной ухудшения самочувствия. Но, скорее всего, именно жара. Не справился с такой погодой, вот и ударило», - заключил друг Кары.

Ранее дочь Юрия Кары назвала его смерть неожиданной и рассказала о последнем сценарии.