Не справился с панической атакой: что могло стать причиной гибели известного музыканта Альберта Комарова

Педагог и музыкант Альберт Комаров погиб в Москве. Тело деятеля культуры нашли возле его дома. По информации mk.ru, известный москвич страдал от депрессии.

Как стало известно журналистам, Комаров не справился с панической атакой. Последние 6 лет музыкант жил с психическим расстройством. Из-за проблем Альберт обратился за помощью к врачам и лег в больницу.

Две недели назад педагогу стало лучше на фоне приема антидепрессантов. Его выписали из больницы, но уже совсем скоро симптомы вернулись. В день гибели супруга Комарова вызвала медиков, чтобы они сделали ему нужный укол, однако те не успели.

Тяжелая болезнь стала причиной смерти 87-летнего писателя-сатирика Леонида Французова. Долгое время он боролся с онкологическим заболеванием. У автора сценариев начались серьезные проблемы со здоровьем в последние дни.