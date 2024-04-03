Не собиралась умирать: Татьяна Светлова рассказала о планах умершей Либерж Кпадону

Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону скоропостижно скончалась у себя дома. Новость о ее смерти потрясла многих. Так, телевизионный продюсер Татьяна Светлова заявила, что знаменитость не собиралась уходить из жизни и строила долгосрочные планы, передает mk.ru.

В последнее время дела у Кпадону обстояли не очень. Экс-участница «Дома-2» хотела подать в суд на своих коллег из-за оскорблений. Кроме того, у нее обнаружили онкологическое заболевание.

Тем не менее Либерж, по словам Светловой, говорила, что у нее все нормально и необходимо только разобраться со здоровьем. У знаменитости были планы: не так давно она получила одно заманчивое предложение.

«Я вновь сделала ей заманчивое предложение по работе — сниматься в наших шоу. Она ответила: "привет, красотка. Давай начнем. Готова работать в марте". Никаких мыслей о том, чтобы что-то с собой сделать, у нее точно не было. Она не собиралась умирать. Либерж хотела жить и получать от жизни удовольствие», — рассказала продюсер.

Ранее стала известна причина смерти звезды «Дома-2». Кпадону скончалась от остановки сердца на фоне затяжной депрессии.