«Не смог выкарабкаться»: заслуженный тренер по хоккею умер после нападения соседа по палате

В Свердловской области заслуженный тренер РСФСР по хоккею Григорий Савельев умер после того, как его избил стулом сосед по палате. 79-летний мужчина скончался, не приходя в сознание.

Получивший травму мужчина впал в кому на две недели. Григорий Савельев так и не смог прийти в сознание и скончался спустя две недели. О смерти тренера рассказала его супруга Надежда. Эту информацию также подтвердили в больнице Серова.

«Муж так и не вышел из комы, не смог выкарабкаться. Позавчера поднялась к травматологу, он мне сказал, что надежды больше никакой нет, операцию делать нельзя, потому что возраст большой, он бы все равно не выдержал», — рассказала она Kp.ru.

Убитая горем женщина хочет добиться справедливости. Она собирается наказать обидчика мужа, совершившего, по ее словам, бесчеловечный поступок.

Надежда пояснила, что напавший на Григория мужчина «прикидывается дурачком»: он якобы не понял, как в его руках оказался стул. Следователь собирается проверить его на вменяемость.

Григорий Савельев тренировал спортсменов хоккейного клуба «Крылья Советов». Он воспитал много известных игроков: Олега Браташа, Павла Кадыкова, Игоря Расько и других.

Напомним, тренер лежал в больнице после ампутации пальцев на ногах. Пенсионер не мог уснуть и ходил по палате, чем мешал лежащему с ним в одном помещении 85-летнему мужчине, который в результате разозлился, взял табуретку и ударил соседа по голове.