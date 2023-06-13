Не раскрылся парашют: экс-владелец радиостанции «Русское радио — Рязань» Цыганов погиб под Коломной

Бывший владелец радиостанций «Европа + Рязань» и «Русское радио — Рязань» Сергей Цыганов погиб под Коломной. По информации Telegram-канала Mash, мужчина умер после прыжка с парашютом.

По данным источника, у 52-летнего бизнесмена не раскрылся парашют. Сергей экстренно был доставлен в больницу, где у него диагностировали закрытые переломы обеих бедренных костей. Врачи пытались спасти жизнь мужчине, но чуда не произошло.

В Telegram-канале Рязинформбюро появилась информация, что трагедия произошла в прошлые выходные. В Сети появилось видео, на котором, предположительно, снято произошедшее.

Ранее мы писали о том, как в Екатеринбурге первоклассник выпал из окна третьего этажа школы с самодельным парашютом. В школе подтвердили произошедшее и рассказали, что парашют первоклассник смастерил на уроке труда. Вместе с остальными детьми он запускал его, но с каждым разом хотелось все выше и выше. Так он очутился возле окна. Он выпустил на улицу бумажную поделку, но не удержался и полетел вслед за ней.