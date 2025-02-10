«Не проронила и слезинки»: мать убитого отчимом-извергом мальчика устроила спектакль на похоронах

В Смоленской области простились с 14-летним мальчиком, которого избил, а затем утопил в реке отчим. Мать знала о произошедшем, но не стала спасать сына. На похоронах женщина молчала, а на ее глазах не было слез.

Попрощаться с подростком пришло очень много людей. Мальчика отпевали в церкви в Екимовичах. На траурной церемонии, помимо матери, были бабушка и старший брат ребенка. Средства на похороны предоставила школа, где учился погибший, и его дядя.

Местные жители отметили, что мать ребенка была немногословной на похоронах. Сказала, что ищет работу и будет пытаться вернуть детей. Женщина казалась абсолютно безразличной к происходящему.

«Мы все пролили много слез за все время поисков Миши, а потом и на похоронах. А его мать только всхлипнула, но не проронила и слезинки. Лишь произнесла у гроба сына: «Как мы тебя долго искали», — рассказали местные Kp.ru.

Жизнь подростка оборвалась прямо перед Новым годом. Парень пропал во время прогулки с братом в родном селе. На протяжении 1,5 месяцев шли масштабные поиски — все это время родители лгали следствию. Мать школьника «сдалась» на полиграфе и рассказала, что в один день сожитель избил пасынка. Пьяному отчиму показалось, что он взял его телефон. Удары оказались смертельными, и после этого мужчина скинул тело ребенка в реку.

У женщины, которая знала о произошедшем, отобрали троих несовершеннолетних детей. Отчиму мальчика грозит до 15 лет колонии.