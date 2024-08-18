«Не прикладывал усилий, чтобы быть стильным»: Ксения Собчак рассказала об уникальности Алена Делона

Французский актер Ален Делон ушел из жизни. Одной из первых дань памяти знаменитости в России отдала журналистка Ксения Собчак. Она написала, что герой сериалов был уникальным в своем роде. Например, костюмы подбирали не под персонажей, а под самого исполнителя ролей.

Телеведущая высказалась после смерти Делона в своем Telegram-канале СОБЧАК. Так, по словам Ксении, французский актер даже не прикладывал усилий, чтобы быть стильным. Гардероб артиста состоял из вещей, которые отражали его внутреннее мироощущение. А на съемочной площадке получалось так, что костюмы подбирали конкретно под Алена, а не его персонажей.

«Правда, все, чем славился его фирменный гардероб, отражало внутреннюю расслабленность или, наоборот, сдержанность. Более того, даже костюмеры на съемках старались сохранить это настроение и подбирали костюмы персонажей именно под Делона, а не наоборот», — написала Собчак.

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР Наталья Белохвостикова назвала Делона гениальным человеком. Она работала со звездой в кадре.