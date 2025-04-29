Не пережил инсульт: жена актера Алексея Крыченкова назвала причину смерти

Причиной смерти 83-летнего актера Алексея Крыченкова стал инсульт. Об этом рассказала его жена.

«Леша сильно болел последние годы, у него было больное сердце. Недавно случился инсульт, который он не пережил», - поделилась супруга артиста. Ее слова приводит ИА Регнум.

Отпевание Крыченкова состоится 30 апреля в Троицкой церкви в Москве. Прийти на прощание с ним могут все желающие, уточнила жена Крыченкова.

Напомним, он умер 28 апреля. Актеру было 83 года.

Крыченков 62 года служил в Центральном академическом театре Российской Армии. Носил звание заслуженного артиста России. Являлся выпускником ГИТИСа.

Фильмография Крыченкова насчитывает более 20 ролей. Самая известная из них – роль Алешки Великанова в картине «Девчата».