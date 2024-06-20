Не на престижном кладбище Москвы: где будет могила Егора Зайцева

Стало известно, где может быть похоронен сын модельера Вячеслава Зайцева Егор. Место на условиях анонимности назвал знакомый семьи.

Как пишет Regions, Егора Зайцева могут похоронить на Жегаловском кладбище в Щелково – там же, где находится могила отца.

Источник рассказал, что когда умер Вячеслав Зайцев, многие предполагали: модельера должны похоронить на престижных кладбищах – Новодевичьем или Троекуровском.

«Но Егор сказал, что нет, у нас есть кладбище в Щелково, отцу не нужна суета, он от нее устал», - сообщил источник и добавил, что сына модельера тогда многие не поняли.

Похороны Егора пройдут 22 июня. Хотя семья официально не называла место и дату похорон.

Напомним, Зайцева не стало 19 числа. 64-летний сын кутюрье скончался от рака. Известно, что последний год он занимался подготовкой памятника отцу – монумент планировали установить через полтора месяца. Вячеслав Зайцев умер в апреле 2023 года.