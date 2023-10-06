Не может даже выйти из дома: у умершего режиссера дубляжа Максакова осталась дочь-инвалид

Коллега умершего режиссера дубляжа Вячеслава Максакова рассказал, что у него осталась дочь-инвалид, которая самостоятельно не может даже выйти из квартиры. Петр Гланц-Иващенко вспомнил, что несколько лет назад у мужчины умерла жена. Об этом сообщает телеканал «360».

Популярный актер дубляжа, ведущий программы «Полкино» Гланц-Иващенко был потрясен, когда узнал о смерти коллеги. Напомним, что Максаков умер на 77-м году жизни. Мужчина задается, вопросом, что будет с дочерью артиста, которая является инвалидом и не может справиться даже с самыми простыми бытовыми делами.

«У него жена тоже была не очень здорова, она умерла несколько лет назад, и он, по сути, один с дочерью жил. И если он умер, что с дочерью делать?» — высказался ведущий.

Оказалось, что у Вячеслава была тяжелая жизнь. Несмотря на доброту и искренность артиста, его выживали в «Мосфильме», где он трудился много лет.

«Его жизнь над ним тоже издевалась как хотела», — поделился Петр.

Ведущий вспомнил, что коллега никогда не жаловался на жизнь. Он отмечал, что им с дочерью тяжеловато, но не акцентировал на этом внимание. После новости о смерти Вячеслава, Гланц-Иващенко переживает за его наследницу. Из-за того, что она не ходит, по мнению мужчины, ситуация «очень страшная».

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