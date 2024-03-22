«Не можем в себя прийти»: раскрыта причина смерти гримера Пермского театра Мухина

Жена гримера Пермского театра оперы и балета Сергея Мухина рассказала, что он погиб, попав под поезд. Об этом сообщает издание 59.ru.

О смерти одного из ведущих гримеров России стало известно вечером 21 марта. Мужчине было 67 лет. Сначала коллеги Мухина рассказали о его трагической гибели, но подробностей никто не знал. Тогда журналисты обратились к жене.

В тот же вечер транспортная прокуратура и Следственное управление на транспорте СК выложили релизы о гибели мужчины на железнодорожных путях на станции Промучасток. Сообщалось, что мужчина смертельно травмировался из-за поезда. Супруга Мухина подтвердила, что это был Сергей.

«Мы сами в шоке, сегодня мне позвонили, я думала мошенники, послала, не стала разговаривать. Потом они детям уже с его телефона позвонили. Он же постоянно на работе, и поэтому в голове не укладывается. А в Закамске дети живут, и значит, он к ним поехал. Как так? Не можем в себя прийти», – поделилась она.

Отмечается, что на данный момент проводится доследственная проверка по факту смертельного случая на путях.

Ранее мы писали о том, что Мухин проработал несколько десятков лет в Пермском театре оперы и балета. Сотрудники говорят, что без него не обходился ни один спектакль. Пермский театр был для него практически вторым домом, где он чувствовал себя художником и погружался в выбранную эпоху с головой. Он работал с такими звездами, как Николай Цискаридзе, Любовь Казарновская, Наталья Гундарева, Николай Караченцов, Инна Чурикова, Валентина Талызина.

Также стало известно о смерти создателя военного грузовика «Урал» Анатолия Титкова.