«Не могла долго активничать»: коллега гимнастки Ольги Карасевой раскрыла причину ее смерти

У 76-летней олимпийской чемпионки по гимнастике Ольги Карасевой была болезнь. Об этом в беседе с aif.ru рассказала коллега спортсменки, двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова.

«Ольга была великолепной гимнасткой, чемпионкой Европы, чемпионкой Олимпийских игр. У нее был собственный неповторимый почерк: она блестяще выполняла вольные упражнения — кокетливо, с заигрыванием, с артистизмом. Ее невозможно было не заметить», — поделилась воспоминаниями Иванова.

Женщина добавила, что Карасева владела французским языком и после завершения карьеры оставалась активной. Она занималась судейской деятельностью.

«Но, к сожалению, у Оли была болезнь, из-за которой она, конечно, не могла долго и мощно активничать. И в конце концов пришло известие, что ее не стало», — сообщила подруга покойной.

Напомним, что Ольга Карасева родилась в 1949 году. Она завоевала золотую медаль в командном первенстве на Олимпийских играх 1968 года в Мехико, титулы чемпионки и призера чемпионатов мира.

О смерти Карасевой ранее сообщила пресс-служба Федерации гимнастики РФ.