«Не мог зайти в церковь, крест жег руки»: болезнь Кунгурова началась после лечения у остеопата

Поэтесса Татьяна Маругова рассказала, что певец Евгений Кунгуров жаловался ей на невозможность пойти в церковь – крест жег руки артиста. Она обвинила во всем остеопата, к которому ходил исполнитель.

«Он мне говорил как-то, что даже не может пойти в в церковь — крест жег руки! Руки огнем горели», - сообщила Маругова сайту Woman.ru.

До пандемии Кунгуров столкнулся с болью в спине – ему дали контакты остеопата. Однако после работы с врачом у певца начались проблемы.

По словам Маруговой, специалист проводил не мануальное лечение, а «работал с энергиями», что очень опасно, особенно для верующего человека.

Жизнь Кунгурова изменилась после первого же визита и стала буквально «разваливаться». Артист говорил Маруговой, что его «перековеркали».

Последний раз поэтесса виделась с ним 5 апреля: по ее признанию, Кунгуров «был накручен» и пытался звонить остеопату, просил помощи. Ни гипнологи, ни другие врачи не могли ему помочь. Однако остеопат не стал слушать и заблокировал номер.

«Получается, именно он загнал его в такое состояние», — считает Маругова.

Она уверена, что певец жил бы, не столкнись он с этим человеком. 5 апреля Кунгуров говорил, что востребован, но не может выступать.

«У него была невыносимая боль, не физическая, а душевная», - сказала она, назвав остеопата «шарлатаном» и призвав «вывести его на чистую воду».

Ранее стало известно, что покончившего с собой Кунгурова будут отпевать в храме. Настоятель объяснил, почему в данной ситуации процедура разрешена.