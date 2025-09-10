Не коронавирус: от чего на самом деле умер легендарный модельер Джорджо Армани

4 сентября ушел из жизни итальянский модельер Джорджо Армани. В СМИ писали, что знаменитый дизайнер скончался от последствий коронавируса. Однако сейчас стала известна точная причина смерти.

По данным ABC, основатель дома моды Armani ушел из жизни в результате печеночной недостаточности.

Этим летом Армани госпитализировали в Милане с пневмонией. Болезнь серьезно подорвала здоровье модельера, хоть и врачи отмечали признаки улучшения состояния.

Напомним, модельер умер в 91 год. Сотрудники легендарного бренда рассказали, что Армани работал до последних дней и полностью посвящал себя компании. Он придумывал новые проекты и разрабатывал коллекции. В этом году дизайнер отметил 50-летие в индустрии.

Ранее мы писали, что в Милане образовались две длинные очереди на прощании с Джорджо Армани. Траурная церемония длилась на протяжении двух дней.