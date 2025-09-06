Две очереди, слезы, почетный караул: в Милане прощаются с модельером Джорджо Армани

В Милане началось двухдневное прощание с легендарным дизайнером Джорджо Армани. На траурной церемонии образовались две длинные очереди.

Прощание проходит в Armani/Teatro — выставочном зале при штаб-квартире модного дома. Перед открытием траурного зала выстроились в очередь сотрудники компании Armani. По левую сторону образовалась очередь из простых итальянцев, растянувшаяся на несколько сотен метров, сообщают РИА Новости.

Организаторы церемонии прощания запускают по несколько десятков человек из обеих групп. Внутри выставочного центра обе очереди соединяются в одну.

Зал, в котором стоит гроб, украшен десятками напольных светильников, формирующих ковер. Усопшего охраняет почетный караул в знак государственных заслуг модельера: Армани был кавалером Большого креста ордена «За заслуги перед Итальянской республикой».

Прощающиеся выходят из зала на улицу в слезах и делятся своими переживаниями. Одна из женщин рассказала, что провела в очереди полтора часа, хотя пришла еще до открытия дверей центра.

