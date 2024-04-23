«Не хотела мириться с полигамностью мужчин»: Элина Быстрицкая сама завершила роман с Кириллом Лавровым

Актриса Элина Быстрицкая не верила мужчинам, и они ее сами боялись, заявил коллега артистки Виктория Лазич. В беседе с PROZVEZD она рассказала, почему звезда «Тихого дона» была одна.

Пять лет прошло с момента кончины Быстрицкой. Журналисты решили выяснить, по какой причине красивая и популярна актриса так и не нашла себе пару.

Лазич, объясняя это, заявила, что актриса не верила мужчинами и не переносила их слабость. Кроме того, Элину раздражала полигамность в них. В пример Виктория привела отношения Быстрицкой с Кириллом Лавровым.

«У нее был роман с актером Кириллом Лавровым. Но он не захотел ради нее разводиться. Считала: значит, отнесся к ней несерьезно. И сама дала ему от ворот поворот. Не хотела мириться с полигамностью мужчин», — рассказала коллега умершей артистки.

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