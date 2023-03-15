«Не хотел, чтобы знали о его болезни»: умер 22-летний актер Илья Князев

Амурский областной театр драмы сообщил о смерти 22-летнего актера Ильи Князева. Известно, что молодой человек долгое время боролся с серьезной болезнью. Об этом пишет портал amur.life.

По данным источника, у Князева был лейкоз. Но артист не хотел афишировать свой диагноз.

«Ушел из жизни талантливый актер, яркая творческая личность, искренний и очень добрый светлый человек. Илья не хотел, чтобы кто-то знал о его болезни. Всю энергию отдавал любимой профессии, сохраняя оптимизм и силу духа», – говорится в сообщении в Telegram-канале Амурского областного театра драмы.

Известно, что Илья родился в Иркутске и окончил местное театральное училище. В 2022 году он переехал в Благовещенск и играл на сцене Амурского театра драмы. Молодой человек участвовал в постановках: «Ханума», «Ромео и Джульетта», «Сюжет для небольшого рассказа» и «Как три богатыря Новый год спасли».

Прощание с актером пройдет 16 марта в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы, а похоронят его в Иркутске.

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