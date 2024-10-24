Исполнил главную роль в сериале «Тарзан»: актер Рон Эли скончался в возрасте 86 лет

Исполнивший главную роль в сериале «Тарзан» 1960-х годов актер Рон Эли ушел из жизни. Ему было 86 лет. Причину смерти близкие звезды разглашать не стали, передает ABC News.

О кончине Эли сообщила его дочь. Американский актер умер еще 29 сентября. Он ушел из жизни дома, который располагается в Лос-Аламосе штата Калифорния.

Рон обрел популярность после съемок в сериале «Тарзан». Он сыграл главное героя, за которым закрепился образ персонажа в виде атлетичного мужчины в набедренной повязке.

Дочь Эли высказалась о случившемся в социальных сетях. Она написала, что отец, помимо актера, был писателем, тренером, наставником, семьянином и лидером.

Ранее сообщалось о смерти звезды «Спасателей Малибу» Майкла Ньюмана. Он страдал от болезни и умер в 68 лет.