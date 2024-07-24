Не дожила чуть меньше месяца до 85-летия: умерла актриса из фильма «Пацаны не плачут» Коморницкая

Актриса кино и сериалов, которой могло в августе исполниться 85 лет, малгожата Коморницкая ушла из жизни. Причины ее смерти не называются.

Информация о кончине артистки появилась в Сети. Соответствующую пометку опубликовали на сайте IMDb. Коморницкая жила и умерла в Варшаве.

В начале своей звездной карьеры девушка окончила Государственное высшее театральное училище в Кракове. Затем перед ней открылись двери в киноиндустрию. В первой половине 1960-х она уже работала как актриса.

Коморницкая снялась во множестве проектов. Наибольшую славу ей принес фильм «Пацаны не плачут» и сериал «Клан». Кроме того, известная полячка была руководителем актерского агентства Passa.

Ранее сообщалось о смерти актрисы из «Ангела в тюбетейке» Даны Алтайбаевой. Она ушла из жизни в возрасте 79 лет.