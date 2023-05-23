Не дожил три дня до 59-летия: умер актер сериала «Рим» Рэй Стивенсон

Стало известно о смерти популярного актера Рэя Стивенсона. Он известен зрителям по многим проектам, среди которых «Король Артур», «Адский бункер», «Каратель: Территория войны», «Книга Илая», «Ирландец», «Тор», «Мушкетеры», «Дивергент», «RRR: Рядом ревет революция», «Флешбэк» и сериалы «Рим», «Черные паруса», «Медичи», «Викинги», «Испанская принцесса» и другие.

По информации издания La Repubblica, в последние дни жизни артист снимался в новом фильме. Работа проходила в Италии на острове Искья. 20 мая Рэй впервые пожаловался на плохое самочувствие. Ему были вызваны медики, которые настояли на госпитализации. Однако в больнице стабилизировать его тоже не удалось.

Через два дня состояние актера оказалось критическим. Врачи делали все возможное, чтобы спасти его, но им это не удалось. В итоге Стивенсон скончался, не дожив до 59-летия всего три дня. Что именно послужило причиной смерти пока не разглашается.

Ранее стало известно об уходе из жизни актера сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности» Олега Василюка. Об этом сообщил его близкий друг Олег Корытин.