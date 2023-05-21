Скончался актер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «АНБ» Олег Василюк

Ушел из жизни актер и каскадер Олег Василюк, запомнившийся зрителям по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».

StarHit приводит слова коллеги и друга покойного, артиста Олега Корытина:

«Очень, очень замечательный каскадер и неординарный постановщик трюков, очень жаль, что он ушел от нас. Он всегда подходил к трюковой работе очень вдумчиво, можно сказать, у него был свой подход».

Василюку принадлежит фраза, ставшая знаковой в профессии российских каскадеров: «Трюковая работа в кино – это не про то, кто выше заберется или дальше прыгнет»

В 1982 году Олегу Николаевичу довелось сыграть с блистательной плеядой актеров – Олегом Борисовым, Владиславом Стрижельчиком, Валерием Золотухиным, Леонидом Марковым и Николаем Караченцовым в знаменитой экранизации Владимира Воробьева «Остров сокровищ».

В фильме Василюк сыграл роль верного слуги сквайра Трелони Джона Хантера. Хантер погибает во время штурма форта.