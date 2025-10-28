Не дожил неделю до 77-летия: умер китайский актер кунг-фу боевиков, давний партнер Джеки Чана, Бенц Хуэй

В возрасте 76 лет скончался гонконгский актер кунг-фу боевиков, экранный партнер Джеки Чана, Хуэй Сиу-Хун, известный как Бенц Хуэй. Ветеран китайского кинематографа умер в госпитале, куда его доставили накануне в критическом состоянии.

Бенц не дожил неделю до 77-летия. Свой очередной день рождения он должен был отметить 4 ноября. Причиной кончины называется полиорганная недостаточность на фоне рака. О его смерти сообщает издание Global Times.

Хуэй родился в 1948 году во влиятельной гонконгской семье. Когда ему был всего год, он вместе с отцом переехал в Гуанчжоу, где семья занималась бизнесом. В Гонконг вернулись только в 1958 году.

Бенц дебютировал в кино в 1974-м году. В 1983-м участие в сериале «Легенда о героях Кондора» принесла ему известность на материковом Китае. За свою более чем пятидесятилетнюю карьеру актер снялся в не менее 165 кинолентах. Его полная фильмография включает в себя 200 пунктов.

В их числе множество комедий и боевиков, ставших классикой кино: «Младенец на миллион» с Джеки Чаном, «Отверженные», «Поцелуй смерти», «Мастер кунг-фу», «Анна в стране кунг-фу», «Обнаженная убийца», «Меня зовут Никто», «Последний бой» и другие.

