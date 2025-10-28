На 85-м году жизни умер американский актер театра и звезда сериалов Тони Адамс

На 85-м году жизни скончался американский актер театра и кино, звезда дневных сериалов Тони Адамс. Причиной смерти стали проблемы с сердцем, сообщает The Guardian.

Адамс стал наиболее знаменит после двух ролей в мыльных операх: «Главный госпиталь» (1972–1979), где он сыграл доктора Невилла Байуотерса, и «Перекресток» (1978–1988), в котором он выступил как любвеобильный бухгалтер Адам Чанс.

Тони Адамс родился 11 декабря 1940 года. Окончил Академию театрального искусства Italia Conti в Лондоне, где обучался танцам. Задуматься об актерской карьере его заставила мать Вин Браун, которая сама некоторое время играла в театре. Тогда Тони было всего пять лет.

Адамс впервые появился на сцене в 1952 году в ежегодной постановке «Питера Пэна» в театре «Скала». В 1953 году отыграл сезон в Королевской шекспировской труппе в Стратфорде-на-Эйвоне, после чего сыграл одного из сирот в рождественской постановке «Там, где кончается радуга» в Королевском фестивальном зале.

На экране дебютировал в 1951 году в фильме «Волшебная шкатулка» с участием звезд, но эпизод с ним вырезали. Тем не менее он сыграл небольшие роли в фильмах «Невеста поневоле», «На старт, марш!». Его также можно было услышать на радио BBC в роли Роджера, одного из банды мальчишек, в фильме «Повелитель мух».

Ранее мы писали о том, что умер польский актер из фильмов «Одинокая женщина» и «Долг» Мацей Карпиньский.