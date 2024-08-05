Не дожил до своего 46-летия: умер многократный лауреат премий «Грэмми» Шон Мартин

За три недели до своего 46-летия умер многократный лауреат премии «Грэмми», музыкант, композитор, аранжировщик, продюсер и мультиинструменталист Шон Мартин. Он скончался 3 августа от неизвестной болезни, пишет издание The Sun.

Осенью прошлого года в поддержку музыканта прошел благотворительный концерт. Тогда стало известно, что он был сильно болен, однако характер недуга не уточнялся.

Шон Мартин родился в Далласе в 1978 году. С четырех лет он учился играть на фортепиано, а профессионально занялся музыкой в студенческие годы.

Артист входил в состав группы Snaky Puppy, основанной в 2004 году в Техасе. На его счету — сольные пластинки и семь записей в составе коллектива. Также Мартин сотрудничал и с десятками других исполнителей, писал музыку к кино.

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