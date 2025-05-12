Не дожил до 102-летия: ушел из жизни литератор и ветеран ВОВ Иван Кузьмичев

Преподаватель филологического факультета университета имени Лобачевского Иван Кузьмичев ушел из жизни. Знаменитому литературоведу, который являлся одним из наиболее уважаемых в России, был 101 год, передает mk.ru. Он внес свой вклад в развитие кафедры русской литературы XX века.

Что стало причиной смерти Кузьмичева, пока не известно. Церемония прощания с профессором состоится 13 мая в ритуальном зале на Бугровском кладбище.

В стенах Нижегородского государственного университета Иван Кириллович проработал 57 лет. Он выпустил в свет тысячи студентов. Помимо занятия научной деятельность, Кузьмичев принимал участие в сражениях Великой Отечественной войны и был ветераном.

Ранее сообщалось о смерти советской телеведущей Екатерины Егоровой. Она скончалась в возрасте 79 лет.