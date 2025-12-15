Не дожил 12 дней до юбилея: подробности смерти Левона Оганезова в США

Композитор, пианист и актер Левон Оганезов скончался 13 декабря, не дожив менее двух недель до 85-летнего юбилея. Причиной смерти стал рак почки.

Последние годы он проживал в США. Прощание с Левоном Оганезовым пройдет 16 декабря в Нью-Йорке. Родственники приняли решение захоронить тело на кладбище Кенсико.

«Для многочисленных поклонников он навсегда останется виртуозным музыкантом с искрометным юмором. Для нас он был любимым мужем, отцом, дедушкой, прадедом и лучшим другом», — приводит Газета.Ru некролог семьи артиста.

Левон Оганезов известен как ведущий программ «Суета вокруг рояля», «Белый попугай», «Добрый вечер с Игорем Угольниковым».

Кроме того, в качестве актера снялся в фильмах «Ключ от спальни», «Продается дача» и другие.

В 1993 году был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2010 году стал народным артистом России.

