«Не было такого»: подруга Маслякова развеяла слухи о том, что он сидел в тюрьме

До последних дней жизни телеведущего Александра Маслякова ходили слухи о том, что он сидел в трюме за валютные махинации. Близкая подруга мэтра после его смерти высказалась на эту тему в эфире программы «МАЛАХОВ».

Так, у журналистов была непроверенная информация, что в 70-х Масляков сидел в тюрьме за валютные махинации. Клуб веселых и находчивых в то время как раз перестал работать на время.

Однако, по словам подруги телеведущего, ничего подобного не было. Александр Васильевич постоянно находился за работой.

«Саша никогда не сидел в тюрьме, не было такого. Он вел пленумы, выставки книжные. Саша всегда работал, он всегда был в Останкино», — заявила женщина.

Бессменного ведущего КВН похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве. Проводить заслуженного деятеля искусств пришли многие звезды.