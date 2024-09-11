SHAMAN появился на церемонии прощания с ведущим Александром Масляковым. Об этом сообщает The Voice.

Певец Ярослав Дронов оказался в списке знаменитостей, которые пришли попрощаться с ведущим КВН Александром Масляковым. Музыкант не стал произносить речь в зале прощания со сцены, но успел пообщаться с представителями СМИ.

«Сегодня непростой день. Ушел человек, ушла легенда. Ушла эпоха. Александр Васильевич Масляков создал целую вселенную, которая объединила, объединяет и будет дальше объединять огромное количество людей по всему миру», — рассказал он.

Вспомнил Дронов и участие в качестве члена жюри на КВН в апреле 2024 года.

«Так радостно, что я смог стать частью этой вселенной. Вечная память», — сказал он.

Напомним, Александра Маслякова похоронили 11 сентября на Новодевичьем кладбище. Он скончался 8 сентября после продолжительной борьбы с раком легких.

Ранее мы писали о том, что Леонид Якубович не смог сдержать слез на прощании с Александром Масляковым.