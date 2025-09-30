«Не было никаких болезней, в том числе деменции»: вдова режиссера Григория Чухрая умерла в возрасте 105 лет
© Freepik
Вдова знаменитого кинорежиссера Григория Чухрая, который снял фильмы «Сорок первый» и «Баллада о солдате», ушла из жизни. Ирине Чухрай было 105 лет.
О случившемся стало известно The Voice. Народная артистка России Наталья Фатеева рассказала журналистам, что вдова кинорежиссера скончалась два дня назад.
«Я общалась с ней, она совершенно чудесный человек, красивая и замечательная женщина. У нее даже не было болезней, никаких деменций, прекрасная память», — заявила звезда отечественного кинематографа.
Последние годы Ирина жила с дочерью и ее мужем Игорем Толстуновым. Фатеева узнала о смерти Чухрай, когда дозвонилась до семейной пары.
«Я пыталась дозвониться и никто не брал трубки, а потом к телефону подошел мужчина, Игорь Толстунов. Видите, какое событие. Ирочка Чухрай прожила такую чудесную жизнь», — рассказала актриса.
