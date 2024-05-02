Называл себя благородным бомжом: получивший сильные ожоги актер скончался в реанимации

В Санкт-Петербурге врачи не смогли спасти актера, который получил сильнейшие ожоги при невыясненных пока обстоятельствах. Молодой человек пролежал в больнице сутки и скончался, передает Фонтанка.

Подружка 23-летнего парня рассказала, что тот приехал в Северную столицу из Сибири. По ее словам, актер вел себя странным образом. Например, после одной из ссор он объявил себя благородным бомжом и переехал жить на улицу.

Кроме того, молодой человек сильно ревновал свою пассию. Это даже послужило поводом для расставания, после которого девушка узнала о госпитализации актера с многочисленными ожогами.

При каких обстоятельствах пострадал молодой человек, пока неизвестно. На протяжении суток врачи боролись за его жизнь, но их старания оказались тщетны.

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