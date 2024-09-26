«Остаётся только молиться»: Алексей Глызин рассказал о состоянии Вячеслава Добрынина

Алексей Глызин рассказал о проблемах со здоровьем Вячеслава Добрынина. Об этом сообщает Абзац.

26 сентября журналисты сообщили о госпитализации композитора Вячеслава Добрынина. 78-летний артист находится в больнице с подозрением на инсульт. Если диагноз подтвердят — это станет третий по счету инсульт композитора.

По словам друга Добрынина, певца Алексея Глызина, последние несколько лет состояние артиста вызывало беспокойство.

«Мы виделись на празднике полтора года назад. Он тогда почти ни с кем не общался, хотя мы знакомы много-много лет. Когда у человека проблемы со здоровьем, ему не хочется этим с кем-то делиться. Остаётся только молиться о его здоровье. В последние годы он не выступал», — рассказал он.

Глызин добавил, что состояние композитора могло ухудшиться из-за нежелания отказываться от вредной привычки.

«Не секрет, что он страдал от вредной привычки. Она усугубила все проблемы», — заявил певец.

Ранее мы писали о том, что директор Вячеслава Добрынина прокомментировал госпитализацию певца.