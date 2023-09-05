Названа причина смерти советского актера Шерали Джураева

Советский актер, автор песен, сценарист, композитор и писатель Шерали Джураев умер в возрасте 77-ми лет. Об этом стало известно 5 сентября. Теперь же удалось узнать причину его ухода из жизни.

В пресс-службе узбекистанского минкульта сообщили, что артист скончался в результате продолжительной болезни. При этом точный диагноз раскрывать не стали, но отметили, что потеря Шерали невосполнима, так как он был любимцем миллионов людей.

Напомним, что последние дни своей жизни актер проводил в Ташкенте. Там он и умер. Родился же Джураев в городе Асака Андижанской области. После школы он окончил Узбекский государственный институт искусств и культуры, а затем стал работать в филармониях.

Широкую известность артист получил после исполнения главной роли в исторической музыкальной ленте «Шерали и Ойбарчин».

Ранее стало известно о смерти актера Анджея Заячковского. Он ушел их жизни в возрасте 86-ти лет. Причина не раскрывается.