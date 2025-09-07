Названа причина смерти писателя-фантаста Василия Головачева

Писатель-фантаст Василий Головачев умер после нескольких инсультов. Об этом сообщает aif.ru.

7 сентября стало известно о смерти писателя Василия Головачева. Ему было 77 лет. Писатель Евгений Харитонов, который общался с коллегой, рассказал о причине смерти Головачева. По его словам, последние годы жизни фантаст передвигался с трудом.

«Он передвигался с помощью костылей, порой садился в кресло-коляску. Но тем не менее, он посещал все основные мероприятия, связанные с фантастической литературой, выезжал и на фестивали, и на конференции», — заявил он.

Харитонов рассказал, что состояние писателя ухудшилось после перенесенных инсультов.

«Его уход стал итогом продолжительной болезни. В последние годы Головачев очень сильно болел, у него были очень большие проблемы с суставами на ногах, он перенес серию инсультов. Все это стало причиной смерти», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что испанский создатель ужасов Хосе Мария Оливейра скончался на 92-м году жизни.