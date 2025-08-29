Названа причина смерти мужа балерины Майи Плисецкой Родиона Щедрина

Причиной смерти мужа балерины Майи Плисецкой Родиона Щедрина могла стать острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Композитор скончался в Германии в возрасте 92-х лет. По информации СМИ, в последнее время Щедрин тяжело болел. Но диагноз музыканта не уточняется. Смерть наступила в ночь с 28 на 29 августа. Информацию подтвердили в Мариинском театре.

Родственники Родиона Щедрина пока новости о его кончине не прокомментировали.

Отметим, что Щедрин за свою карьеру написал десятки произведений. Его музыка звучала в балетах «Конек-Горбунок», «Анна Каренина», «Чайка» и других.

Также Родион Щедрин был известен в качестве мужа знаменитой балерины Майи Плисецкой. Они прожили в браке 57 лет. Танцовщица скончалась 10 лет назад.

