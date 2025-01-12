Названа причина смерти двукратного победителя марафона «Белые ночи» Быкова

Умер двухкратный победитель петербургского марафона «Белые ночи» Михаил Быков. Ему был 41 год.

Как пояснил один из коллег Быкова, работавший вместе с ним в петербургской школе бега «Типичный марафонец», Михаил скончался позавчера. Врачи предполагают, что причиной его смерти стало заражение крови. В течение двух дней медики боролись за жизнь спортсмена, но помочь ему не удалось, пишет ТАСС.

Он добавил, что врачи пока не знают, почему случилось заражение крови, поэтому мужчину не смогли спасти, когда он был двое суток в коме.

По словам коллеги Михаила, еще в Новый год с ним было все в порядке. В ночь на 6 январе мужчине стало плохо — он думал, что заболел ОРВИ. Друг Быкова предложил вызвать скорую, но тот отказался. Спустя сутки спортсмен позвонил родителям, которые, приехав к нему домой, застали сына в бессознательном состоянии. Михаила сразу же увезли в реанимацию, добавил он.

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