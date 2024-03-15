Названа причина смерти Александра Ширвиндта

Названа возможная причина смерти 89-летнего народного артиста РФ, президента Театра сатиры Александра Ширвиндта. Предварительно, речь идет о проблемах с сердцем.

Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его информации, в 2016 году артист перенес коронаграфию. Вторая операция на сердце была проведена в 2019 году.

О проблемах с сердцем у президента театра сообщил также Telegram-канал Mash.

Источник напомнил, что у Ширвиндта стоял кардиостимулятор. Летом 2022 года у него выявили стенокардию. Задыхающегося артиста нашли в загородном доме под Истрой.

Напомним, Ширвиндт скончался 15 марта в больнице. Ему было 89 лет. О смерти сообщил актер Сергей Газаров.

Ширвиндт известен актерскими работами и ролями в кино. Он снялся в картинах «Вокзал для двоих», «Двенадцать стульев». Был ведущим телевизионных передач. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.