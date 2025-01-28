Названа причина смерти актера из «Молодежки» и «Сердца Пармы»

28 января появились новости о смерти актера, сыгравшего в «Молодежке и «Сердце Пармы» Алексея Булатова. Выяснилось, что он скончался после борьбы с раком.

Как пояснили aif.ru в Московском детском музыкально-драматическом театре «Поколение», актер умер накануне вечером. У него была диагностирована злокачественная опухоль.

Отпевание артиста пройдет утром 31 января по адресу: Савеловский проезд, 10. Похороны пройдут на Домодедовском кладбище.

В кино Булатов стал играть с 1977 года. Он принял участие в съемках «Слуги Государева», «Дикого», «Молодежки» и «Водоворота». Последней картиной Алексея стало «Сердце Пармы», в которой он сыграл в 2022 году. Всего на его счету 25 кинокартин и сериалов.

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