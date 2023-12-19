Названа причина смерти 14-летнего боксера, умершего после боя в Первоуральске

14-летний боксер из Свердловской области умер от закрытой черепно-мозговой травмы. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, в ходе поединка парень получил несколько ударов, включая область печени. После серии ударов по корпусу он начал терять сознание и опираться на канаты. Очевидцы предполагали проблемы со внутренними органами, но судебно-медицинские эксперты определили, что причиной смерти стала закрытая черепно-мозговая травма.

Напомним, что все произошло во время Открытого первенства по боксу в Первоуральске в минувшее воскресенье. На месте отсутствовал дежурный наряд скорой помощи, был только один врач, и скорая не смогла проехать к спортзалу из-за закрытого шлагбаума. Парня, потерявшего сознание во время второго раунда финального поединка, пытались реанимировать, но безуспешно.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», за что виновным может грозить до двух лет тюремного заключения.

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