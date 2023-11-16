Бывшего участника группы «Би-2» нашли мертвым в Москве

Российский музыкант, экс-клавишник и ударник группы «Би-2» Николай Плявин найден мертвым в своей съемной квартире в Москве. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

Собеседник агентства пояснил, что тело Николая Плявина обнаружили в его съемной квартире в Москве на Фестивальной улице. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

Тело Плявина направили на судебно-медицинскую экспертизу. Устанавливается точная причина смерти.

Николай Плявин был клавишником и ударником группы «Би-2» в период с 1999 по 2006 год. Он также сотрудничал с самыми известными музыкантами, среди которых Виктор Зинчук и Евгений Осин. Помимо этого, Плявин играл в малоизвестной группе «Кукуруза».

Как сообщает Telegram-канал «112», тело музыканта было все в крови.

Напомним, ранее скончался легендарный российский музыкант и сооснователь группы «Алиса» Андрей Шаталин. По данным СМИ, артист страдал от тяжелой болезни. Другие обстоятельства кончины артиста пока не раскрываются.