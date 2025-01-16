Названа дата похорон брата Светланы Немоляевой

Накануне умер Всеволод Немоляев, брат актрисы Светланы Немоляевой. Режиссера балета Большого театра похоронят 18 января на Востряковском кладбище.

Церемония прощания начнется в 11.00 в атриуме вспомогательного корпуса Большого театра по адресу: Копьевский переулок, дом 3, пишет aif.ru.

Отпевание состоится в храме Рождества Предтечи на улице Озерной, 47. Похоронят его на Востряковском кладбище.

Режиссер Всеволод Немоляев ушел из жизни вечером 15 января. Причиной его смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Всеволод Немоляев работал в Большом театре с 1956 года. Сначала он был артистом балета, затем — режиссером по составам.

Сестра Немоляева рассказывала, что незадолго до кончины он сломал шейку бедра. Режиссер получил травму во время падения.